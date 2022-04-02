طرح سلتين غذائيتين خلال شهر رمضان في دمشق

العالم - سوريا

وأوضحت المؤسسة في بيان أن السلة الأولى بسعر 53 ألفاً و500 ليرة تتكون من المواد التالية 1 كيلو غرام من الارز الهندي و1 كيلوغرام من الرز البرتغالي و2 كيلو من البرغل و2 كيلو من الطحين و2 كيلو من السكر و1 علبة من رب البندورة 660 غراماً و1 علبة من الفول 380 غراماً و1 ليتر من زيت الزيتون و1 علبة طون و1 علبة سردين و1علبة شاي 100 ظرف و2 كيس من الملح.

اما السلة الثانية بسعر 80 ألف ليرة تتكون من المواد التالية 1 كيلو غرام من الارز الهندي و2 كيلوغرام من الارز البرتغالي و2 كيلو من البرغل و2 كيلو من الطحين و2 كيلو من السكر وعلبة من رب البندورة 660 غراماً و1 كيلو من الفول اليابس و1 ليتر من زيت الزيتون و1 علبة طون و1 علبة سردين و600 غرام من الشاي و1 علبة من السمنة النباتية 2 كيلو غرام.

وأشارت المؤسسة في بيانها إلى أن فروعها في المحافظات توفر سللاً غذائية تتفاوت أسعارها حسب محتوياتها طوال أيام شهر رمضان المبارك.