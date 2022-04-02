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طرح سلتين غذائيتين خلال شهر رمضان في دمشق

طرح سلتين غذائيتين خلال شهر رمضان في دمشق
السبت ٠٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

اتاحت المؤسسة السورية للتجارة في فرع دمشق سلتين غذائيتين بسعر أقل من السوق بنسبة تتراوح بين 30 و40 بالمئة في جميع صالاتها وذلك طوال أيام شهر رمضان المبارك.

العالم - سوريا

وأوضحت المؤسسة في بيان أن السلة الأولى بسعر 53 ألفاً و500 ليرة تتكون من المواد التالية 1 كيلو غرام من الارز الهندي و1 كيلوغرام من الرز البرتغالي و2 كيلو من البرغل و2 كيلو من الطحين و2 كيلو من السكر و1 علبة من رب البندورة 660 غراماً و1 علبة من الفول 380 غراماً و1 ليتر من زيت الزيتون و1 علبة طون و1 علبة سردين و1علبة شاي 100 ظرف و2 كيس من الملح.

اما السلة الثانية بسعر 80 ألف ليرة تتكون من المواد التالية 1 كيلو غرام من الارز الهندي و2 كيلوغرام من الارز البرتغالي و2 كيلو من البرغل و2 كيلو من الطحين و2 كيلو من السكر وعلبة من رب البندورة 660 غراماً و1 كيلو من الفول اليابس و1 ليتر من زيت الزيتون و1 علبة طون و1 علبة سردين و600 غرام من الشاي و1 علبة من السمنة النباتية 2 كيلو غرام.

وأشارت المؤسسة في بيانها إلى أن فروعها في المحافظات توفر سللاً غذائية تتفاوت أسعارها حسب محتوياتها طوال أيام شهر رمضان المبارك.

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