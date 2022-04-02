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الجهاد الاسلامي: المقاومة في غزة جاهزة لخوض معركة جديدة

الجهاد الاسلامي: المقاومة في غزة جاهزة لخوض معركة جديدة
السبت ٠٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد شلَح أنّ "المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية تتعاظم بشكل غير مسبوق وهذا يستدعي توظيف كافة الطاقات لمواجهة الاحتلال الذي يستبيح الدم الفلسطيني في كل يوم".

العالم-فلسطين

وقال شلَح في تصريحات لــ"قناة فلسطين اليوم": لقد بات واضحًا أنّ المقاومة بالضفة في حالة تصاعد وتطور، لاسيما في مدينة جنين التي تتصدّر المشهد في هذه الآونة كنموذج في مقاومة المحتل".

وبيّن أنّ "الضفة لديها مخزون غير عادي من المقاتلين، وهذا يستدعي توظيف ذلك بطريقة مناسبة يكون لها الأثر في تمكين المقاومة من إيقاع الخسائر الكبيرة في جيش الاحتلال".

وأوضح شلَح أن "قيادة المقاومة تتمتع بالخبرة المناسبة في التعامل مع الاحتلال"، معتبراً أن "الهدف الآن هو استنهاض الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس والأراضي المحتلة لجهة مقاومة المحتل".

وأشار إلى أنّ "المقاومة لن تتخلّى عن شعبها في أيّ محطة وهي تقاتل المحتل في كل شهور السنة؛ إن كان ذلك صيفاً أو شتاءً، قائلاً: نقاتل العدو متى نشاء وفي أي وقت، وحتى براً وبحراً وجواً وفي كل مكان حتى يرحل؛ مؤكداً أن ارتقاء الشهداء يزيد من ثورة الشعب الفلسطيني".

وشدد القيادي في "الجهاد" "أنه في حال تعرض الشعب الفلسطيني في القدس والضفة والأراضي المحتلة لأيّ عدوان، فإن المقاومة في قطاع غزة جاهزة لخوض المعركة كجنين وطولكرم والنقب، حتى وإن وصل الأمر لمعركة جديدة كسيف القدس".

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