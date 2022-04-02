السبت ٠٢ أبريل ٢٠٢٢
٠٥:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد مقتدى الصدر يغرد بشأن هدنة اليمن

السيد مقتدى الصدر يغرد بشأن هدنة اليمن
السبت ٠٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

غرد زعيم التيار الصدري بالعراق، مقتدى الصدر، بشأن اليمن؛ وذلك عقب دخول الهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة حيز التنفيذ، حيث ستستمر لمدة شهرين.

العالم - العراق

وقال الصدر في تغريدة عبر تويتر، "سلاماً لليمن وشعبها".

ويوم أمس الجمعة، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في بيان "استجابة أطراف النزاع بشكل إيجابي لمقترح الأمم المتحدة، بشأن هدنة لمدة شهرين، تدخل حيز التنفيذ يوم 2 أبريل/ نيسان الساعة 19:00".

وبموجب هذه الهدنة "تتوقف كل العمليات العسكرية الهجومية برا وجوا وبحرا"، وفق ما جاء في بيان لمكتب غروندبرغ.

وتتضمن بنود اتفاق الهدنة تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع.

كما تشمل البنود أيضا عقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.

روابط ذات صلة

العراق يعلن موقفه من هدنة اليمن

العراق يؤكد حرصه على إنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية

الكاظمي والسيسي يؤكدان أهمية تعزيز التعاون بين بلديهما

مكتب السيستاني يصدر توضيحاً بشأن رؤية هلال شهر رمضان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حكومة باشاغا تقترب من تسلم مقاليد الحكم في طرابلس

إضراب عام في قطاع الإعلام العمومي في تونس

الأردن.. البتراء تسجل أعلى عدد زوار منذ بدء كورونا

مهنئا قادة الدول الاسلامية بحلول لشهر مضان؛ رئيسي: نأمل بتعزيز وحدة الامة الاسلامية في هذا الشهر الفضيل

الهدنة في اليمن تدخل حيّز التنفيذ

السيد مقتدى الصدر يغرد بشأن هدنة اليمن