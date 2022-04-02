النخالة: مجاهدونا يرسمون ملامح مستقبلنا بعيداً عن قمم التطبيع

العالم-فلسطين

واكد الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي"، زياد النخالة، إنَّ "المجاهدين يسجّلون أروع نماذج التضحية والبطولة في الضفة الغربية".

وأضاف النخالة في كلمةٍ أنَّ "مجاهدينا يرسمون ملامح مستقبلنا بعيداً عن قمم التطبيع"، وتابع أنَّ "علينا أن نحفظ وصايا الشهداء ونكمل مسيرتهم، وأنَّ نصر الله قادمٌ لا محالة".

وأوضح النخالة أن "الهمة المباركة التي تسكن كل الضفة الغربية الباسلة من شمالها إلى جنوبها يبدع فيها المجاهدين ويسجلون أروع نماذج التضحية والبطولة".

وبيّن النخالة أن "الشعب الفلسطيني اختار مسيرة الجهاد طريقاً للحرية وطريقاً إلى القدس وكل فلسطين، وتجسد ذلك في النقب والخضيرة إلى تل أبيب وعرابة وكمين المواجهة الدامي الذي أصيب فيه العديد من جنود الاحتلال أمس".

وتابع: "بالأمسِ القريب كان ضياء وكان أبناء النقب وكان أبناء أُم الفحم.. واليوم سيف وخليل وصائب.. والآتي أعظم طالما لدينا امثال هؤلاء الفرسان، الذين يحَوِلون بإرادتِهم ودمائِهم ايامنا الحزينة الى أيام عز وانتصار".

وقال النخالة: " انحني بكل ما أملك من قوة أمام إخواني وأحبائي الشهداء الذين ارتقوا فجر أمس في جنين، وكل الشهداء". وختم الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" كلمته بالتأكيد أنَّ "عهدنا هو أن نكمل الطريق حتى تحرير القدس".

وفجر السبت، اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 مقاومين فلسطينيين عند مفترق عرابة في جنين، هم صائب عباهرة وخليل طوالبة وسيف أبو لبدة، ويتحدّرون من طولكرم.