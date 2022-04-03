الأحد ٠٣ أبريل ٢٠٢٢
٠٤:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مصر تقرر إعفاء السودانيين من غرامات التأخير لتجديد الإقامة

مصر تقرر إعفاء السودانيين من غرامات التأخير لتجديد الإقامة
الأحد ٠٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلن قنصل عام مصر في السودان، أحمد عدلي إمام، بأنه تقرر إعفاء السودانيين بمصر من غرامات التأخير لتجديد الإقامة.

العالم - مصر

وأوضح القنصل عدلي إمام أن القرار جاء بناء على توجيهات رئاسية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد استقباله رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، يوم الأربعاء الماضي.

وحسب القنصل المصري، سيتم منح السودانيين بمصر، إعفاء من غرامات تجديد الإقامة، مع منحهم مهلة 6 أشهر اعتبارا من يوم السبت 3 أبريل 2022 لتوفيق أوضاعهم.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي "انطلاقا من العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، وحرصا على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن السوداني في مصر، وإيمانا بأن العلاقات الشعبية بين البلدين هي صمام أمان العلاقات الثنائية وقاطرة تقدمها".

روابط ذات صلة

السيسي والبرهان يصدران بيانا مشتركا حول سد النهضة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

غانتس يهاتف وزير الدفاع الامارتي.. ماذا دار بينهما؟

بريطانيا تعتزم إرسال صواريخ مضادة للسفن إلى أوكرانيا

الزاملي يدعو إلى توحيد الصف للمضي في الإصلاح

استشهاد 3 يمنيين بقصف سعودي على صعدة

مصر تقرر إعفاء السودانيين من غرامات التأخير لتجديد الإقامة

وزارة الثقافة الجزائرية تمنع استعمال اللغة 'الفرنسية' وتعمم العربية