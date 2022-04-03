مصر تقرر إعفاء السودانيين من غرامات التأخير لتجديد الإقامة

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وأوضح القنصل عدلي إمام أن القرار جاء بناء على توجيهات رئاسية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد استقباله رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، يوم الأربعاء الماضي.

وحسب القنصل المصري، سيتم منح السودانيين بمصر، إعفاء من غرامات تجديد الإقامة، مع منحهم مهلة 6 أشهر اعتبارا من يوم السبت 3 أبريل 2022 لتوفيق أوضاعهم.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي "انطلاقا من العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، وحرصا على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن السوداني في مصر، وإيمانا بأن العلاقات الشعبية بين البلدين هي صمام أمان العلاقات الثنائية وقاطرة تقدمها".