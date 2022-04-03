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مقتل 14برازيليا بانهيارات طينية وأمطار غزيرة في ولاية ريو دي جانيرو

مقتل 14برازيليا بانهيارات طينية وأمطار غزيرة في ولاية ريو دي جانيرو
الأحد ٠٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات المحلية وإدارة الإطفاء في البرازيل، أمس السبت، مقتل 14 بسبب أمطار غزيرة أسفرت بدورها عن انهيارات طينية.

العالم - الأميرکيتان

وأوضحت رويترز إن ما لا يقل عن 14 شخصا لقوا حتفهم بينهم ستة من نفس العائلة في جنوب ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية.

وصرح لوتشيانو فيدال رئيس بلدية باراتي قائلا: "كنا نتوقع هطول المطر وأصدرنا تنبيهات لكن هذا المنزل انهار للأسف في حي بونتا نيجرا، تم إنقاذ طفل واحد فقط".

وأضاف رئيس بلدية باراتي "لدينا أكثر من 70 أسرة بلا مأوى، نوفر ملاجئ ونستأجر نزلا لهؤلاء الأشخاص".

وكانت ريو دي جانيرو قد شهدت طقسا سيئا خلال الأسابيع القليلة الماضية، تسببت خلالها الانهيارات الأرضية والفيضانات في مقتل نحو 240 شخصا في شهر واحد تقريبا في منطقة بتروبوليس الشمالية.

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