الأحزاب التونسية ترفض دعوة سعيّد لاجراء حوار على مقاسه

العالم - تونس

والتقى سعيد يوم الجمعة، بعميد هيئة المحامين التونسيين، إبراهيم بودربالة، وبقيادات من "الاتحاد العام التونسي للشغل" ومنظمة رجال الأعمال. وقال خلال اللقاء الذي تطرق فيه للحوار الذي ينوي تنظيمه، إن "الحوار لا يكون مع من نهب مقدرات الشعب ونكّل به، أو حاول الانقلاب على الدولة والمس من استمراريتها ووحدتها".

وأكدت ردود الفعل السياسية الأولى، أن هذا التصور يعيد تونس إلى المربع الأول من الإقصاء، في حين أن الأزمة بعد مرور 8 أشهر على انقلاب سعيّد في 25 يوليو/تموز الماضي على المؤسسات الدستورية، تستفحل والوضع يزداد تعقيداً.