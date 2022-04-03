اندلاع مواجهات مع الاحتلال في باب العامود بالقدس المحتلة

العالم - فلسطين

وشهدت منطقة باب العامود انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال، وسادت حالة من التوتر عقب نصبها سياجا حديديا على جانبي الباب في أول أيام شهر رمضان.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة شبان من منطقة باب العمود في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان بعد الاعتداء عليهم في منطقة باب العمود، سبق ذلك اعتقال مواطن في المنطقة.

وأضافت أن قوات الاحتلال انتشرت بكثافة في محيط باب العمود، بالتزامن مع خروج الآلاف من المواطنين بعد أداء صلاة العشاء والتراويح.

وأشارت إلى أن منطقة باب العمود والبلدة القديمة تشهد أجواء متوترة، بعد أن نصبت قوات الاحتلال سياجًا حديديًّا في باب العمود، بدعوى منع المواطنين من التجمع في المكان.

وتنفذ قوات الاحتلال حملة قمع بين الحين والآخر في باب العامود؛ بهدف إفراغ المنطقة من الفلسطينيين.

وبالتوازي مع ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال حي عين اللوزة ببلدة سلوان، وأطلقت القنابل الصوتية والأعيرة المطاطية باتجاه الشبان.

وأدى قرابة 50 ألف مصلٍّ صلاتي العشاء والتراويح في اليوم الأول من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك.

وحضر المصلون من أنحاء الضفة الغربية والقدس وأراضي الـ48، رغم قيود الاحتلال المفروضة على دخول المصلين لباحات الأقصى.

وفي سياق اخر اقتحمت، قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، قرية الجانية غرب رام الله، وقرية ترمسعيا شمالا.

وأفادت مصادر أمنية أن مواجهات اندلعت في قرية الجانية عقب اقتحامها من قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت صوب المواطنين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضًا قرية ترمسعيا شمال رام الله.