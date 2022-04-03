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بطاركة كنائس القدس يحذرون من تهديد الاحتلال لوجود الحي المسيحي

بطاركة كنائس القدس يحذرون من تهديد الاحتلال لوجود الحي المسيحي
الأحد ٠٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

دان بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس المحتلة استيلاء الجماعة المتطرفة "عطيرت كوهانيم" على فندق "البتراء الصغيرة" وقالوا إنه تهديد لاستمرار وجود الحي المسيحي في المدينة.

العالم - فلسطين

وأضاف بيان البطاركة أن الاستيلاء على الفندق فعل اقتحام وتعدي إجرامي وأن الجماعة الاستيطانية المتطرفة يتصرفون كما لو كانوا فوق القانون، دون خوف من العواقب.

وقال البيان إن هذه القضية لا تتعلق بالممتلكات الفردية فقط، بل تتعلق بالطابع الكامل للقدس، بما في ذلك الحي المسيحي كون فندق "البتراء الصغير" الذي يقع على طريق الحج لملايين المسيحيين الذين يزورون القدس كل عام.

وجاء في البيان: "الجماعات المتطرفة الإسرائيلية مثل "عطيرت كوهانيم" تستهدف بالفعل وتخطف مدينتنا القديمة الحبيبة في القدس، وتفرض أجندتها غير الشرعية والخطيرة على جميع الأطراف.

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