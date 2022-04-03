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العراق.. مفوضية الانتخابات تصادق على حل حزب سياسي

العراق.. مفوضية الانتخابات تصادق على حل حزب سياسي
الأحد ٠٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

صادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، على حل حزب سياسي مشيرة الى انها تعمل على إعادة مبالغ التأمينات المالية للمرشحين.

العالم - العراق

وذكرت المفوضية في كلمتها الاسبوعية، انها "تسعى لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية لإعادة مبالغ التأمينات للمرشحين الفائزين في الانتخابات البرلمانية لعام 2021 من خلال طلب شخصي يُقدم في مكاتب المحافظات الانتخابية كافة، بعد استيفاء مبالغ الغرامات للمخالفين منهم لنظام الحملات الانتخابية رقم (5) لسنة 2020، فضلاً عن تبليغ المرشحين المخالفين كافة الذين صدرت بحقهم غرامات مالية بضرورة الدفع خلال فترة حُددت بـ ( 10 ) أيام من تاريخ التبليغ".

وتابعت المفوضية، "تستمر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعملية توزيع مكافآت موظفي الاقتراع المشاركين في الانتخابات البرلمانية لعام 2021, حيث يتم التوزيع من خلال مقرات مديريات خزائن الدولة في المحافظات كافة بالتنسيق مع اللجان المختصة المشكلة في مكاتب المحافظات الانتخابية لمتابعة عملية الصرف، وقد أنجزت محافظات (المثنى والنجف وكربلاء) مهامها بهذا الشأن وشارفت محافظات (واسط وميسان ونينوى والأنبار) على الانتهاء من التوزيع في حين تفاوتت النسب في بقية المحافظات".

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العراق.. مفوضية الانتخابات تصادق على حل حزب سياسي