روسيا: محادثات السلام مع أوكرانيا لم تحرز تقدماً كافياً لعقد اجتماع على مستوى القادة

العالم - روسيا

وذكر كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي عبر تطبيق "تليغرام" أنه سيتم استئناف المحادثات يوم غد الإثنين، مشيراً إلى أن "مسودة الاتفاق ليست جاهزة لتُقدم إلى اجتماع على المستويات العليا. أكرر مراراً وتكراراً.. موقف روسيا بشأن القرم ودونباس لم يتغير".

وكان كبير المفاوضين الأوكرانيين في مفاوضات السلام مع روسيا قد كشف السبت أنّ موسكو وافقت "شفهياً" على مقترحات أوكرانية رئيسية، ما يعزز الآمال بإحراز تقدم في المحادثات لإنهاء الحرب.

وقال ديفيد أراخاميا، لقنوات تلفزيونية أوكرانية، إنّ أي لقاء محتمل بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سيعقد "على الأرجح" في تركيا. وأضاف: "قدم الاتحاد الروسي رداً رسمياً على جميع المواقف، وهو أنه يوافق على الموقف (الأوكراني)، باستثناء قضية شبه جزيرة القرم (التي ضمتها روسيا عام 2014)".

ولفت إلى أنه ليس هناك من "تأكيد رسمي مكتوب"، لكن الجانب الروسي أعرب عن ذلك "شفهياً".