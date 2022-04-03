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السيد السيستاني يرد على اسئلة تخص الصوم في رمضان

السيد السيستاني يرد على اسئلة تخص الصوم في رمضان
الأحد ٠٣ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

نشر مكتب آية الله السيد علي السيستاني في العراق، مجموعة استفتاءات تخص الصيام في شهر رمضان المبارك.

العالم - العراق

- هل يُعدّ البخّاخ الذي يسهّل عملية التنفس لمرضى الربو وغيرهم مفطّراً للصائم؟

الجواب: إذا كانت المادة التي يبثّها البخّاخ تدخل المجرى التنفسي دون مجرى الطعام والشراب لم يكن مفطراً.

- هل يُعتبر المغذي الذي يعطى بواسطة الوريد مفطّراً للصائم، سواء اضطرّ اليه المريض أم لم يضطرّ إليه؟

الجواب: ليس مفطراً في الصورتين .

- هل يصح صوم الشخص الذي يوصل اليه الغذاء عن طريق مصل بالعرق من يد المريض المعروف (بالمغذي) وهو متعارف في المستشفيات؟

الجواب: ايصال ما يعرف بـ(المغذي) عن طريق الوريد الى الجسم لا يضر بصحة الصوم.

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