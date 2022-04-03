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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
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قائد الثورة الإسلامية: القارئ يجب أن يعرف فن الإلقاء وكيف يرفع أو يخفض صوته عند التلاوة
قائد الثورة الإسلامية: هندسة التلاوة هو تقارن اللحن مع موضوعية السورة أو الآية القرآنية
قائد الثورة الإسلامية: هندسة التلاوة من الأمور التي يجب أن يتقنها القارئ عند تلاوته
قائد الثورة الإسلامية: التلاوة يجب أن تمنح المستمع حسا يتذكر من خلاله الله سبحانه وتعالى
قائد الثورة الإسلامية: التلاوة بين جمع من الناس هو فن ويعتبر فنا مقدسا في خدمة القرآن الكريم
قائد الثورة الإسلامية: أستمع كثيرا إلى التلاوات القرآنية عبر إذاعة القرآن الكريم
قائد الثورة الإسلامية: قد انتهج الإمام علي عليه السلام في أحاديثه مضامين من القرآن الكريم في نهج البلاغة وهذه هي عظمة التعمق في القرآن
قائد الثورة الإسلامية: لابد أن نطهر قلوبنا من خلال قرائتنا القرآن الكريم والتعلم منه والتبحر فيه
قائد الثورة الإسلامية: يجب أن ينتفع الإنسان من القرآن عبر التعلم العميق والتبحر فيه فهو ربيع القلوب
قائد الثورة الإسلامية: تلاوة القرآن يجب أن تكون متواصلة ومستمرة ذلك لأن القرآن هو معجزة النبي (ص) الأبدية
قائد الثورة الإسلامية: القارئ يجب أن يعرف فن الإلقاء وكيف يرفع أو يخفض صوته عند التلاوة
الأحد ٠٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش
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