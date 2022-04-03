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العراق.. صدور امر جلب بحق محافظ صلاح الدين

العراق.. صدور امر جلب بحق محافظ صلاح الدين
الأحد ٠٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

صدر أمر جلب بحق محافظ صلاح الدين على خلفية ابتزاز، وتلقي مبالغ ماليَّة من أحد المقاولين.

العالم - العراق

وقالت دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة، في بيان إنَّ "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ محافظ صلاح الدين على خلفيَّة اتهامه بابتزاز أحد المُقاولين وأخذ مبالغ ماليَّةٍ وعجلاتٍ منه؛ لقاء قيامه بإطلاق مُستحقاته الماليَّة عن المشاريع التي قام بتنفيذها في المُحافظة، فضلاً عن مشاريع ومُستحقاتٍ أخرى".

وأضافت، أنَّ "أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة تحقيق الكرخ الثانية صدر وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983)، وتتضمَّن الفقرة (ثانياً- 1- من القرار 160 لسنة 1983): إيقاع عقوبة السجن مُدَّة لا تزيد على عشر سنوات والغرامة على كل مُوظَّفٍ أو مكلف بخدمةٍ عامةٍ طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو ميزة أو وعداً بشيءٍ من ذلك؛ لأداء عملٍ من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه، أو الإخلال بواجبات الوظيفة".

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