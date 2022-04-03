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قوى العدوان ومرتزقتها ترتكب 34 خرقاً للهدنة

قوى العدوان ومرتزقتها ترتكب 34 خرقاً للهدنة
الأحد ٠٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقته 34 خرقاً للهدنة التي أعلنها تحالف العدوان خلال الـ 24 ساعة الماضية.

العالم - اليمن
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن خروقات قوى العدوان تمثلت في تحليق للطيران الحربي في أجواء محافظات مأرب والجوف وعمران وتحليق للطيران الاستطلاعي في أجواء “مأرب، الجوف، حجة، صعدة، عمران، الضالع، وما وراء الحدود”.
وأكد المصدر أن ممتلكات المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظتي حجة وصعدة تعرضت لإطلاق نار كثيف من قبل مرتزقة العدوان.
وذكر المصدر أنه تم تسجيل 11 عملية قصف صاروخي ومدفعي لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان الشعبية.
حيث استهدف مرتزقة العدوان بثلاثة صواريخ كاتيوشا مواقع الجيش واللجان في الأجاشر بمحافظة الجوف.

كما استهدف مرتزقة العدوان بعدد من قذائف الدبابة مواقع الجيش واللجان الشعبية في الملاحيظ بمحافظة حجة، في حين استهدف المرتزقة بقصف مدفعي مكثف وقذائف دبابة مواقع الجيش واللجان الشعبية في الحطيمي والعمود والبتول والرماديات في جيزان.

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قوى العدوان ومرتزقتها ترتكب 34 خرقاً للهدنة

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