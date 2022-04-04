الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢
٠٣:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

شركة نفط أوروبية تدرس إمكانية دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

شركة نفط أوروبية تدرس إمكانية دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل
الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:١١ بتوقيت غرينتش

أعلنت شركة "لاتفيجاس غاز" اللاتفية أنها تدرس إمكانية دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل معتبرة أن ذلك قد لن ينتهك العقوبات ضد روسيا.

العالم - أوروبا

وقالت الشركة في بيانها: "في البداية إن إجراءات التسوية بالروبل الروسي لا تنتهك رسميا نظام العقوبات وهي ممكنة. تواصل الشركة الآن تحليل طريقة التسوية المقترحة من وجهة نظر قانونية ومن وجهة نظر تجارية".

وفي الوقت نفسه أكد رئيس مجلس إدارة الشركة أن احتياطيات "لاتفيجاس غاز" من الغاز الطبيعي كافية للوفاء بالتزاماتها تجاه المستهلكين.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مرسوما حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد للدول غير الصديقة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي.

وبناء على المرسوم يتوجب على العملاء في الدول غير الصديقة، بما في ذلك في الاتحاد الأوروبي، فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية، ويدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من 1 أبريل 2022.

روابط ذات صلة

ألمانيا تحذر من حظر الغاز الروسي

لاتفيا: دول البلطيق أوقفت استيراد الغاز الطبيعي من روسيا

’غازبروم’ ترسل الغاز عبر أوكرانيا بشكل منتظم

باريس وبرلين تعدان خطة في حال توقف روسيا عن تسليم الغاز

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

جنين.. وقفات للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء

شركة نفط أوروبية تدرس إمكانية دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

بروتين يساعدك في الحفاظ على القوة الجسدية مع التقدم في السن

خلال اتصال هاتفي مع امير قطر.. رئيس الجمهورية: تطوير العلاقات بين ايران وقطر يخدم مصالح الشعبين وشعوب المنطقة

حماس يعلق على اقتحام وزير خارجية العدو لباب العامود

زيلينسكي: واشنطن لم تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا