افتتاح أكبر حديقة توليب في آسيا

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مع افتتاح هذه الحديقة ، سجلت كشمير أكبر عدد من السياح في الأشهر الستة الماضية.

تعتبر زهرة التوليب جزءا أصيلا من منطقة وسط آسيا؛ حيث انتشرت هذه الزهرة في الصين ومنغوليا ومن ثم إلى كشمير، ولم تصل إلى أوروبا إلا في مرحلة متأخرة. وقد اشتهرت تركيا بزراعتها لزهرة التوليب التي وصلت في نهاية المطاف إلى هولندا.

تتسم زهرة التوليب بأنها بصلية الشكلية أحادية الفلقة وهي تتجدد تلقائيا كل عام ويعاد إنتاجها إما عبر التلقيح بحبوب اللقاح وإما خضريا. وقد بدا التأثير المذهل لروعة الحديقة واضحا على وجوه السائحين خلال دخولهم إلى الحديقة؛ حيث صفوف التوليب المتفتحة كلها وقد نسجت لوحة مثالية من الألوان شكلت فيها التلال خلفية مثالية.