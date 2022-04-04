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زيلينسكي يطلب من جمهور حفل جوائز غرامي دعم أوكرانيا

زيلينسكي يطلب من جمهور حفل جوائز غرامي دعم أوكرانيا
الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

ظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشكل مفاجئ في شريط مصور أذيع بحفل جوائز غرامي الموسيقية، اليوم الاثنين، حيث طلب من الجمهور دعم بلاده.

العالم - أوروبا

ونقلت "فرانس برس" أن زيلينسكي ظهر في شريط فيديو مسجل مسبقا دعا خلالها إلى دعم بلاده، وحث كبار الفنانين في الصناعة على "ملء الصمت بموسيقاهم ".

وصرح زيلينسكي قائلا: "ما هو أكثر شيء مضاد للموسيقى؟ إنه صمت المدن المدمرة والقتلى، وتابع قائلا "املأوا الصمت بموسيقاكم، املأوها اليوم كي تحكوا قصتنا، ادعمونا بأي طريقة ممكنة، أي شيء ولكن ليس الصمت".

وألقى زيلينسكي كلمته قبل عرض قدمه المغني الأمريكي، جون ليجند، الذي انضم إليه المغني الأوكراني ميكا نيوتن والشاعر ليوبا ياكيمتشوك.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الروسية، أمس الأحد، أن الغرض من جريمة المتطرفين الأوكرانيين في بوتشا هو إفساد مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنه "في 4 أبريل 2022 ، طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن استفزازات الجيش الأوكراني والمتطرفين في مدينة بوتشا. معنى الجريمة التالية لـ" نظام كييف "هو تعطيل مفاوضات السلام وتصعيد العنف".

وقال النائب الأول للمبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، يوم الأحد، إنه "في ضوء الاستفزاز السافر من قبل الراديكاليين الأوكرانيين في بوتشا، طالبت روسيا بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بعد ظهر يوم الاثنين 4 أبريل/ نيسان"، وأضاف أن موسكو ستفضح "المحرضين الأوكرانيين ورعاتهم الغربيين".

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