عشرات الجرحى يشاركون في سوق رمضان الخير (سوريا بتجمعنا)

العالم - سوريا

وأوضح مشروع جريح الوطن في منشور على صفحته الرسمية على الفيس بوك أن الهدف من المشاركة عرض وتوفير منتجات عالية الجودة وبسعر التكلفة خلال شهر رمضان إضافة إلى تعزيز مشاركة الجرحى في مجتمعاتهم العاملة والمنتجة وفتح قنوات تسويق جديدة لإيصال منتجاتهم إلى أكبر عدد من الزبائن .

ويشارك الجرحى بحرفهم ومنتجاتهم المتنوعة من مواد غذائية وأجبان وألبان وعصائر وتحف شرقية وخشبيات وجلديات وألبسة وحلويات وغيرها من المنتجات المصنوعة يدوياً ضمن مشاريع الجرحى الإنتاجية المستقلة بأفضل المواصفات وبأعلى جودة.

يشار إلى أن مهرجان (سورية بتجمعنا) افتتح أمس في مدينة المعارض القديمة بدمشق ويشارك فيه 250 شركة صناعية وتجارية وتنظمه محافظة دمشق بالتعاون مع غرف الصناعة والتجارة في دمشق وريفها ويستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.