رعب اسرائيلي.. نصب القبة بحالة التأهب القصوى

العالم - الاحتلال

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن المؤسسة الأمنية لديها تخوفات كبيرة من المواجهات التي اندلعت أمس بالقرب من باب العامود بالقدس.

ونقلت عن مصدر أمني قوله: إذا تصاعدت الأوضاع في القدس فإن غزة ستدخل في ساحة التوترات أيضًا، تم وضع القبة الحديدية في الجنوب بحالة التأهب القصوى.

وأمس، أُصيب 19 مواطنًا بجروح مختلفة جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة 19 شابًا جراء إطلاق قنابل الغاز الخانق نحوهم، بالإضافة إلى الاعتداء عليهم بالضرب والهراوات، مشيرًا إلى أن طواقهما نقلت اربع اصابات للمستشفى نظرا لحالة الاصابة.