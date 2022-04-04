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يعتقد انها تعود إلى فترة الانتفاضة الشعبانية الخالدة..

بالصور.. مؤسسة الشهداء بالنجف الاشرف تعلن اكتشاف مقبرة جماعية

بالصور.. مؤسسة الشهداء بالنجف الاشرف تعلن اكتشاف مقبرة جماعية
الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت مؤسسة الشهداء في النجف الاشرف، اليوم الاثنين، اكتشاف مقبرة جماعية في المحافظة.

العالم - العراق

وذكر إعلام المؤسسة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الاجهزة المختصة في النجف الاشرف اكتشفت مقبرة جماعية قرب احد المجمعات قيد الانشاء يعتقد انها تعود إلى فترة الانتفاضة الشعبانية المباركة وما اعقبها من اعدامات من قبل أجهزةالنظام البائ".

وتابع البيان، أن "ممثلين من المركز المختص في قيادة الشرطة والأدلة الجنائية وكادر شعبة المقابر الجماعية في مديرية شهداء النجف الاشرف برئاسة حيدر خطار باشروا بالبحث والتقصي الاولي عن الرفاة".

وأوضح مسؤول شعبة المقابر الجماعية بان "فريق العمل توقف عن البحث لحين وصول فريق المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء إلى الموقع للبحث والتفتيش بشكل فني ودقيق".

وأضاف ان "المقبرة تقع قرب الحولي الجنوبي بالقرب من الرضوية".

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يعتقد انها تعود إلى فترة الانتفاضة الشعبانية الخالدة.. بالصور.. مؤسسة الشهداء بالنجف الاشرف تعلن اكتشاف مقبرة جماعية

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