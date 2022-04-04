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هيئة الطيران في صنعاء تكشف حقيقة هبوط الطائرات بمطار صنعاء

هيئة الطيران في صنعاء تكشف حقيقة هبوط الطائرات بمطار صنعاء
الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران في حكومة الانقاذ الوطني في اليمن مازن غانم أنه لا صحة للأخبار المتداولة حول هبوط أول طائرة تجاريه لنقل الركاب في مطار صنعاء اليوم.

العالم- اليمن

واضاف غانم في تصريح لموقع ـ"26سبتمبرنت" مازلنا ننتظر الآلية الخاصة بالتشغيل وهيئة الطيران المدني في صنعاء هي الجهة التي سوف تعلن عن أول رحلة هبوط لنقل المواطنين باعتبارها الجهة المختصة.

ودعا غانم الى عدم الانجرار وراء الشائعات والانتظار للاعلان الرسمي من هيئة الطيران.

وكانت مصادر في مطار صنعاء الدولي توقعت أن يستقبل المطار اليوم الاثنين أول رحلة جوية غير دبلوماسية منذ بدء العدوان على اليمن قبل سبع سنوات.

وذكرت المصادر أن الرحلةَ ستكون قادمة من مطار القاهرة، وذلك بموجب الهدنة المعلنة لمدة شهرين والتي دخلت حيز التنفيذ السبت.

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هيئة الطيران في صنعاء تكشف حقيقة هبوط الطائرات بمطار صنعاء

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