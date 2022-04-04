مباحثات سورية بيلاروسية لتطوير التعاون السياحي والرياضي

العالم - سوريا

ونقل السفير العمراني خلال اللقاء اليوم مقترحات وزارة السياحة لتطوير التعاون السياحي بالاستفادة من الإمكانيات السياحية لدى البلدين مشيراً إلى رغبة سوريا بزيادة حركة القدوم السياحي من بيلاروس إلى سوريا بما في ذلك عن طريق إقامة فعاليات سياحية مشتركة بين البلدين.

من جانبه أعرب الوزير كافلتشوك عن استعداد الجانب البيلاروسي لزيادة التعاون مع الجانب السوري عن طريق تنظيم سلسلة فعاليات مشتركة في مجالي الرياضة والسياحة ولا سيما بعد عودة الحياة إلى طبيعتها في سوريا مؤكداً أن وزارته جاهزة لمناقشة مقترحات وزارة السياحة السورية تمهيداً لوضعها موضع التنفيذ.