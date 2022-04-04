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مباحثات سورية بيلاروسية لتطوير التعاون السياحي والرياضي

مباحثات سورية بيلاروسية لتطوير التعاون السياحي والرياضي
الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الرياضة والسياحة البيلاروسي سيرغي كافلتشوك مع السفير السوري في بيلاروس محمد العمراني علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة السياحي والرياضي وسبل تعزيز هذا التعاون.

العالم - سوريا

ونقل السفير العمراني خلال اللقاء اليوم مقترحات وزارة السياحة لتطوير التعاون السياحي بالاستفادة من الإمكانيات السياحية لدى البلدين مشيراً إلى رغبة سوريا بزيادة حركة القدوم السياحي من بيلاروس إلى سوريا بما في ذلك عن طريق إقامة فعاليات سياحية مشتركة بين البلدين.

من جانبه أعرب الوزير كافلتشوك عن استعداد الجانب البيلاروسي لزيادة التعاون مع الجانب السوري عن طريق تنظيم سلسلة فعاليات مشتركة في مجالي الرياضة والسياحة ولا سيما بعد عودة الحياة إلى طبيعتها في سوريا مؤكداً أن وزارته جاهزة لمناقشة مقترحات وزارة السياحة السورية تمهيداً لوضعها موضع التنفيذ.

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مباحثات سورية بيلاروسية لتطوير التعاون السياحي والرياضي

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