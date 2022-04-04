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الجبوري يكشف تفاصيل تفجير إرهابي في نينوى

الجبوري يكشف تفاصيل تفجير إرهابي في نينوى
الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

اوضح محافظ نينوى في العراق نجم الجبوري، اليوم الاثنين، تفاصيل التفجير الإرهابي في المحافظة.

العالم - العراق

وقال الجبوري لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "عملية عسكرية انطلقت بمشاركة قوات سوات واخرى تابعة لقيادة عمليات نينوى في منطقة البوسيف التابعة لحمام العليل، بعد ورود معلومات استخبارية عن تواجد ارهابيين".

واضاف ان "ارهابيا يرتدي حزاما ناسفا كان مختبئاً في احد الانفاق فجر نفسه اثناء محاصرته من قبل قوة أمنية ما أسفر عن إصابات متفاوتة بين الاجهزة الأمنية فقط دون تسجيل أي حالة استشهاد، بحسب ما ذكره قائد شرطة المحافظة".

وتابع الجبوري ان "العملية لازالت مستمرة للبحث عن فلول الارهابيين في هذه المنطقة".

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الجبوري يكشف تفاصيل تفجير إرهابي في نينوى

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