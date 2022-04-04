حماس تزور فتح الانتفاضة في لبنان

العالم-فلسطين

وضم وفد حركة حماس، مسؤول ملف العلاقات الوطنية في لبنان "أيمن شناعة"، وعضوي القيادة السياسية "مشهور عبد الحليم" و"أبو خليل قاسم"، وهنأ الوفد حركة الانتفاضة بحلول شهر رمضان المبارك، واستعرض الجانبان آخر مستجدات القضية الفلسطينية وهموم وقضايا الشعب الفلسطيني في لبنان.

وأكد الجانبان أن المقاومة هي الخيار الوحيد للشعب الفلسطيني، وأن عمليات الاغتيال التي تنفذها قوات الاحتلال بحق المقاومين في الضفة، لن تزيد الشعب إلا وحدة خلف خيار المقاومة، محذرين الاحتلال من مواصلة عدوانه على الشعب؛ فسيف القدس ما يزال مشرعاً أمام الاحتلال، والمقاومة لن تسمح للاحتلال بكسر المعادلات التي أرستها معركة سيف القدس.

وأشار الجانبان إلى أن الشعب الفلسطيني في لبنان، يعاني من ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة، والتي قد تتفاقم خلال شهر رمضان، داعين وكالة أونروا إلى الوفاء بتعهداتها وإطلاق خطة طوارئ عاجلة.

كما أكد الجانبان حرصهم على أمن واستقرار المخيمات الفلسطينية، وقطع الطريق على كل من يحاول توتير الأوضاع داخل المخيمات، مطالبين بضرورة تفعيل هيئة العمل الفلسطيني لتتمكن من مواجهة التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني في لبنان.