العفو الدولية: الخواجة معرض لخطر الإصابة بالعمى بسبب حرمانه من الرعاية الطبية

العالم- البحرين

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "لين معلوف"؛ "يساورنا القلق على صحة "عبد الهادي الخواجة"، الذي تقول ابنته إنه يجري حرمانه من العلاج الطبي لمرض "الجلوكوما"، الذي يشتبه بأنه مصاب به، ويمكن أن يؤدي إلى العمى، وذلك نتيجة الجروح التي أُصيب بها عندما تعرض للتعذيب عام 2011 – بحسب الموقع الرسمي للمنظمة.

وأضافت أن هذا "أحدث مظاهر قسوة السلطات البحرينية، التي لديها سجل حافل في الإهمال الطبي للسجناء، إذ تشوب الرعاية الصحية في سجون البحرين بشكلٍ معتادٍ حالات الحرمان من الرعاية الطبية والتأخير، والممارسة التعسفية للسلطة، التي ترقى في حالاتٍ محددة إلى مستوى المعاملة السيئة المتعمدة".

وطالبت المنظمة السلطات بتوفير الضمان لتلقيه المعالجة والرعاية الطبية التي يحتاجها، وشددت على أن الإهمال الطبي، يمكن أن يصل إلى حد انتهاك الحق في الصحة".

يُشار إلى أن الناشط الحقوقي البارز "عبد الهادي الخواجة"، أحد مجموعة من قادة ونشطاء المعارضة الذين اعتُقلوا لمشاركتهم في احتجاجاتٍ سلمية عام 2011، وتسبب الاعتقال العنيف ضده إلى كسر فكه، كما تعرض لمزيدٍ من التعذيب الجسدي والنفسي في السجن.