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رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي: البنك لايزال يمارس دوره الموكل إليه بموجب القانون، وإن ما يتم تداوله حول الإفلاس غير صحيح

الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

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