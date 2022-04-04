العالم-فلسطين

وترأس الفعالية ممثل عن مجموعة تضامن محلية مع فلسطين في ديري، وتحدثت فيها جنى جهاد -ناشطة فلسطينية شابة معروفة بكونها أصغر صحفية في العالم- عن أهمية يوم الأرض للفلسطينيين، وكيف يعد علامة فارقة في تاريخهم منذ نكبة 1948 من ناحية مسيرة بقائهم وانتمائهم وهويتهم.

وأشارت جهاد إلى مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلب أراضي الفلسطينيين بهدف بناء المستوطنات وزيادة أعداد المستوطنين على حساب أصحاب الأرض الأصليين.

وتطرقت فرح قطينة، نيابة عن مركز العودة الفلسطيني، للوضع الصعب الحالي الذي يواجهه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت قطينة، في كلمة لها بالفعالية، أهمية دعم حق العودة، وأنه أحد مصادر العدالة الوحيدة المتبقية للفلسطينيين.

وتحدث الناشط الأيرلندي وعضو مجلس ديري، غاري دونيلي، عن التاريخ المشترك الطويل بين الشعبين الأيرلندي والفلسطيني، منتقدا ازدواجية المعايير لدى الحكومة البريطانية، حيث أظهرت دعما مطلقا لأوكرانيا في أزمتها مع روسيا في حين تقدم دعما مشروطا إلى حد ما لفلسطين.