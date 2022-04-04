السلطات الفرنسية تعتزم طرد عدد من الدبلوماسيين الروس.. وموسكو سترد

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وقالت الخارجية الفرنسية، يوم الاثنين، إن الموظفين الروس "كانوا يمارسون نشاطا يتعارض مع مصالح الأمن القومي الفرنسي".

وأضافت أن "هذه الخطوة جزء من إجراءات البلدان الأوروبية".

وأفادت قناة "بي إف أم" بأن عدد الدبلوماسيين الروس الذين سيتم طردهم سيبلغ نحو 30 دبلوماسيا.

من جهتها، أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصادرها، بأن فرنسا ستطرد 35 دبلوماسيا.

بدورها، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن روسيا ستقدم "ردا مناسبا" على الخطوة الفرنسية.

يذكر أن الدول الأوروبية طردت العشرات من الدبلوماسيين الروس على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.