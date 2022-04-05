إيطاليا تنوي طرد العشرات من الدبلوماسيين الروس

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وحسب معطيات الصحيفة، فإن هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع حكومتي فرنسا وألمانيا.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي بحث هذا القرار مع سكرتير الدولة المسؤول عن شؤون الأمن فرانكو غابرييلي.

ومن المتوقع أن يلقي دراغي كلمة أمام لجنة برلمانية خاصة للشؤون الأمنية يوم الثلاثاء.

ويأتي ذلك على خلفية استدعاء السفير الروسي في برلين إلى الخارجية الألمانية لإبلاغه بطرد 40 موظفا في السفارة الروسية.

وتفيد التقارير الإعلامية بأن فرنسا تعتزم طرد ما لا يقل عن 30 دبلوماسيا روسيا.

وفي وقت سابق قامت دول أوروبية بطرد العشرات من الدبلوماسيين الروس على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.