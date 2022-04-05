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ليبيا.. اشتباكات بين مسلحين في طرابلس

ليبيا.. اشتباكات بين مسلحين في طرابلس
الثلاثاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

وقعت اشتباكات بين مسلحين بشارع الصريم قرب مبنى الجوازات في العاصمة طرابلس مساء الاثنين، مشيرة إلى إصابة سيارة مصفحة جراء إطلاق النار عليها.

العالم - ليبيا

وأوضح موقع "بوابة الوسط"، نقلا عن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن "طرفي الاشتباكات مسلحون يتبعون لـ(كتيبة النواصي) و(جهاز دعم الاستقرار)"، لافتا إلى أن "الاشتباكات استخدم فيها الطرفان أسلحة خفيفة ومتوسطة".

وتداول النشطاء صورا ومقاطع فيديو تظهر آثار الدخان المتصاعد بمنطقة الاشتباكات جراء تبادل إطلاق النيران.

ودعت وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب في بيان لها "الأطراف داخل العاصمة طرابلس إلى التهدئة وإيقاف المواجهات المسلحة وتغليب مصلحة المواطن".

وأضافت أن "المواجهات المسلحة وسط المواطنين الآمنين غير مقبولة تحت أي ظرف من الظروف".

وتابعت أن "زمن العنف والفوضى قد انتهى، وأن فرض الأمن والأمان أمران لا ثالث لهما".

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