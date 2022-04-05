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الدنمارك تطرد 15 دبلوماسيا روسيا وإيطاليا تطرد 30 على خلفية الحرب في أوكرانيا

الثلاثاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش

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