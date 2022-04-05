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الحكومة الكويتية تسلم استقالتها الى ولي العهد

الحكومة الكويتية تسلم استقالتها الى ولي العهد
الثلاثاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:١٤ بتوقيت غرينتش

تسلم ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، استقالة الحكومة من رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح.

العالم - الكويت

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، أن الحكومة الكويتية قدمت استقالتها، اليوم الثلاثاء، قبيل التصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء في البرلمان، وسط خلاف سياسي طويل أعاق الإصلاح المالي في الشركة الخليجية المنتجة للنفط.

وأشارت الوكالة إلى أن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي تولى معظم مهام الأمير الحاكم أواخر العام الماضي، تلقى خطاب استقالة حكومي من رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

وكانت تقارير إعلامية قد قالت، يوم السبت، إن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح يعتزم تقديم طلب إعفاء من منصبه إلى أمير البلاد، بعد أن كانت الخلافات بين رئيس الحكومة الكويتية صباح الخالد، وبين نواب مجلس الأمة قد بلغت ذروتها خلال الفترة الماضية، حيث تم استجواب الصباح داخل المجلس بخصوص عدد من القضايا.

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