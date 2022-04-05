حماس: جرائم الاحتلال ضد أطفال فلسطين لن تسقط بالتقادم

العالم- فلسطين

وقالت "حماس"، في تصريح صحفي، الثلاثاء، بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، إن "استمرار الاحتلال باعتقال وملاحقة الأطفال، واحتجازهم في سجونه إداريًّا أو محاكمتهم، وممارسة أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي بحقّهم، جرائم تنتهك كلّ القوانين والأعراف والمواثيق الدولية".

وأضافت: أن "جرائم الاغتيال التي تعرّض ويتعرّض لها أطفال فلسطين أمام مرأى العالم، لن تسقط بالتقادم".

ودعت الحركة الأمم المتحدة إلى "إطلاق سراح الأسرى الأطفال، وإدراج الكيان الصهيوني في قائمة العار، التي تصدرها بحقّ المنظمات والدّول، التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاع".

وطالبت "المنظمات الإنسانية والحقوقية المعنية، بالوقوف عند مسؤولياتها، والالتفات لما يتعرَّض له أطفال فلسطين من اعتداءات وانتهاكات مُمنهجة بفعل الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على فضح هذه الجرائم، وحماية الطفولة وتمكينها من العيش بأمان وحريّة وكرامة، أسوة بأطفال العالم".

وقالت مؤسسات حقوقية، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل نحو 160 طفلاً، تقل أعمارهم عن 18 عامًا".