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الناتو قلق من الأوضاع في أوكرانيا ويؤكد مواصلة تزويد كييف بالأسلحة

الناتو قلق من الأوضاع في أوكرانيا ويؤكد مواصلة تزويد كييف بالأسلحة
الثلاثاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعرب الأمين العام لحلف الناتو عن قلقه من الأوضاع في أوكرانيا وقال إن الأوضاع في البلد لها "تداعيات عالمية" مؤكدا التزام الحلف بمواصلة تزويد كييف بالأسلحة.

العالم - أوروبا

وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء في العاصمة البلجيكية بروكسل، شدد ستولتنبيرغ على أن "الحلفاء ملتزمون بتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا، بما في ذلك تسليم الأسلحة المضادة للدبابات وأنظمة الدفاع الجوي وغيرها من المعدات".

وأضاف أن الناتو سيوسع التعاون مع الشركاء في آسيا بسبب "رفض الصين إدانة" العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكان ستولتنبيرغ حذر يوم الأحد من "التفاؤل" إزاء إعلان روسيا عن سحب قواتها من ضواحي كييف، قائلا: "ما نراه ليس انسحابا حقيقيا بل إعادة تموضع روسيا قواتها وسحب بعضها لإعادة تسليحها وتعزيزها وإعادة إمدادها. ينبغي ألا نشعر بالتفاؤل كثيرا لأن الهجمات ستتواصل".

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضي الجارة الغربية في 24 فبراير الماضي، أغدق الناتو المساعدات على كييف، فضلاً عن العديد من الأسلحة، مشددا في الوقت عينه على عدم الدخول في نزاع مباشر مع الروس، ما قد يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة.

إلا أن السلطات الأوكرانية لا تزال تطالب بمزيد من الأسلحة المتقدمة والمتطورة من دبابات وطائرات ومضادات جوية من أجل صد الروس. وقد زادت من تلك المطالب مؤخرا، فيما تدهورت العلاقات بين موسكو والحلف، الذي فرض مروحة واسعة من العقوبات القاسية على الكرملين.

ودخلت العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا يومها الـ41 وتواصل القوات الروسية ضرب المواقع والتجمعات العسكرية الأوكرانية.

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