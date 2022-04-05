السيناريوهات المنتظرة عقب دخول العراق مرحلة الفراغ الدستوري

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واضاف ان هناك عدة سيناريوهات محتملة ، منها ان تتدخل المحكمة الاتحادية بقرار ولائي بحل البرلمان ، وحل البرلمان يمكن عن طريق المحكمة الاتحادية او من خلال طلب من ثلث اعضاء البرلمان وموافقة الاغلبية المطلقة على حل نفسه او بطلب من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية .

وتابع انه نظرا لطبيعة وتركيبة البرلمان العراقي الحالية فمن المستبعد حل البرلمان من ذاته وعليه سيدخل مرحلة الفراغ والخرق الدستوري مع استمرار مسار المفاوضات بين الكتل السياسية بين التحالف الثلاثي والاطار التنسيقي .

واشار الى ان الاطار التنسيقي قدم مبادرة طرحها على التحالف الثلاثي والتيار الصدري وتحالف السيادة والديمقراطي وتحاول الاطراف الان التوصل الى اتفاق وسط ، لكن حتى هذه اللحظة لا حلول تلوح في الافق .

ولف الى انها ليست المرة الاولى التي يدخل العراق فيها الى مرحلة الفراغ او الخرق الدستوري نتيجة للانسداد السياسي وعليه هناك تداعيات ولكنها لا تؤثر على المسار السياسي .

واضاف ان الكتل السياسية تحاول التوصل لتوافقات لكن مع خروج التيار الصدري وانسحابه من التفاوض حول تشكيل الحكومة واختيار رئيس للجمهورية ربما يشكل مأزق للتوصل للتوافق، وقد اعلن التيار الصدري عدم مشاركته في المفاوضات حتى نهاية شهر رمضان وعليه يسعى الاطار التنسيقي اشراك باقي القوى السياسية للتوصل الى صيغة ما مع توجيه دعوة للتيار الصدري للدخول في تحالفات.

وتابع ان هناك حالة ترقب ليوم غد لما سيصل اليه الوضع اما ان تصدر المحكمة الاتحادية قرار سواء بحل البرلمان او الدعوة للتفاوض وتوافق القوى السياسية .

وأخفق البرلمان العراقي مرتين في اختيار رئيس جديد للبلادِ خلال الأسبوعِ الماضي، بعد تعذر حضور ثلثي أعضاء البرلمان لجلسة التصويتِ على الرئيس.

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