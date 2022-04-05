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مساعد السفير الايراني يتباحث مع وزير الطاقة بسلطة طالبان حول المياه

مساعد السفير الايراني يتباحث مع وزير الطاقة بسلطة طالبان حول المياه
الثلاثاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

التقى مساعد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى كابول حسن مرتضوي وزير الطاقة والمياه بسلطة طالبان الحاكمة في افغانستان ملا عبداللطيف منصور.

الهالم - ايران

وافادت وزارة الطاقة والمياه بحكومة طالبان الموقتة في افغانستان بان الجانبين تباحثا في هذا اللقاء الذي جرى اليوم الثلاثاء في كابول حول القضايا المتعلقة بادارة المياه.

وطمأن ملا منصور بان الحكومة الموقتة في بلاده ستتعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال ادارة مياه نهر هيرمند الحدودي على اساس القانون والاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

وقال الوزير في الحكومة الموقتة بافغانستان بان الغييرات المناخية والجفاف تركت تاثيراتها على نهر هيرمند.

وكان القائم باعمال السفارة الايرانية في كابول حسن مرتضوي قد اشار في وقت سابق خلال لقائه وزير الداخلية بحكومة طالبان سراج الدين حقاني الى بعض المشاكل الحدودية الحاصلة بين القوات العسكرية الايرانية وقوات حرس الحدود الافغانية، داعيا الى تشكيل لجنة حدودية مشتركة على وجه السرعة وحل وتسوية بعض حالات سوء الفهم الحاصلة.

من جانبه رحب وزير الداخلية الافغاني في اللقاء بهذا الاقتراح وتقرر المبادرة في المستقبل القريب لتشكيل لجنة حدودية مشتركة لحل القضايا ذات الصلة.

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