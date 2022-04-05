الحكومة العراقية تقر استراتيجية لتسديد الديون و'قرار' يسهل أعمال المستثمرين

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم المجلس، حسن ناظم، خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي، ان :"الأوضاع السياسية لم تعرقل عمل الحكومة، ورئيس الوزراء وجه بتشكيل فريق عمل يتهيأ لتحدي توفير الطاقة الكهربائية".

واضاف ان "فريق العمل شرع بترتيب اولويات توفير الطاقة الكهربائية للاشهر المقبلة"، مستدركاً "قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية سيوفر الخدمات ونامل التصويت عليه دون تغيير".

واشار ناظم الى "تصويت مجلس الوزراء على استراتيجية لتسديد الديون الخارجية والداخلية للسنوات 2022-2024"، موضحاً "التصويت على الديوان الداخلية والخارجية جاء نتيجة ارتفاع اسعار النفط".

وتابع "كما صوت مجلس الوزراء على قرار تسهيل اعمال المستثمرين من خلال جدولة القروض التي تسلموها".