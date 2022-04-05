برلمانيون إيرانيون يطالبون بالحصول على ضمان قوي من أمريكا في فيينا

العالم - ايران

وطالب نحو 190 عضوا من مجلس الشورى الإسلامي، في الرسالة، "بمراعاة الخطوط الحمراء وتحقيق مصالح الشعب في المفاوضات النووية".

وكان وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان"، قد أكد أمس الاثنين ان ايران لن ترضخ لجشع امريكا اطلاقا وان التوصل الى الاتفاق بات ممكنا شرط ان تتحلى الاخيرة برؤية واقعية.

وفي تغريدة على تويتر، عزا "امير عبداللهيان" اسباب التوقف الحاصل في "مفاوضات فيينا لرفع الحظر"، الى جشع الطرف الامريكي وموقف الجمهورية الاسلامية الايرانية الثابت من اجل تحقيق مصالح الشعب ورعاية خطوطها الحمر.