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المفتي قبلان: العرض الايراني والصيني من شأنه إنقاذ لبنان بطريقة نوعية

المفتي قبلان: العرض الايراني والصيني من شأنه إنقاذ لبنان بطريقة نوعية
الثلاثاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان ان المشكلة اليوم بالقرار السياسي المصر على التبعية الأميركية فيما العرض الصيني والإيراني من شأنه إنقاذ لبنان بطريقة نوعية.

العالم- لبنان

وقال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في البيان: "كمسؤولين وأقطاب وقوى وكيانات وممثلين وشعب يحق لنا أن نتهم الدولة وسلطاتها السياسية والنقدية والمالية، بما جرت على البلاد والعباد من كوارث تاريخية لكن لا يحق أبدا لمسؤول حكومي أن يتعذر بإفلاس الدولة والمصرف المركزي بسياق هروبه من الإلتزامات الحكومية لأنه منطق فاشل وإسقاطي لمشروع الدولة، خاصة أن الدولة لديها من الأصول والأملاك العامة والموجودات والخيارات ما يمكنها من النهوض بقوة".

وأضاف قبلان " أن المشكلة اليوم بالقرار السياسي المصر على التبعية الأمريكية فيما العرض الصيني والإيراني من شأنه إنقاذ لبنان بطريقة نوعية. لذلك، المطلوب حكومة "قرار شجاع" لا حكومة بكاء على الأطلال، والدولة ليست مفلسة بالإمكانات والأصول والخيارات لكنها مفلسة بالقرار السياسي والإرتهان الخارجي".

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