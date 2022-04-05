موانئ البحر الأحمر: العدوان يماطل في الإفراج عن سفن الوقود المحتجزة لديه

العالم- اليمن

وقال نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر، في تصريح للمسيرة: لازال هناك سفن محتجزة لدى العدوان ولايزال يماطل في الافراج عنها حتى اللحظة.

وفيما يخص ناقلة البنزين "قيصر"، أوضح نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر، أنه من الممكن تفريغ الناقلة إلى ميناء رأس عيسى لكن العدوان يمنع ذلك.

إلى ذلك بين شرف الدين أنه نظرا للظروف الراهنة وإطلاق مؤسسة الكهرباء نداء استغاثة فقد بدأ مؤسسة موانئ الحديدة بتفريغ ناقلة المازوت "سيبلاندر سافير".

وكانت المؤسسة العامة للكهرباء قد أعلنت عدم قدرتها على إمداد المستشفيات ومضخات المياه وسنترالات الاتصالات بأمانة العاصمة والحديدة وبعض المحافظات، بالكهرباء نتيجة توقف وشيك لمحطتي كهرباء رأس كتنيب بالحديدة وحزيز بصنعاء، بسبب نفاد الوقود عن المحطتين.

وأكد بلاغ صادر عن المؤسسة، أن محطتي كهرباء رأس كتنيب وحزيز المركزيتين، على وشك الخروج الكلي عن الخدمة بسبب نفاد الوقود عنهما، الأمر الذي سيؤدي إلى توقف خدمة الكهرباء عن المرافق الصحية والمنشآت الخدمية والحيوية.

وأشار البلاغ إلى أنه ومع دخول إحدى سفن المازوت إلى غاطس ميناء الحديدة منذ الأحد 2 أبريل الجاري إلا أنه لم يتم إيصال السفينة إلى الرصيف النفطي لميناء الحديدة ليتم البدء بتفريغ شحنة المازوت وإسعاف محطات الكهرباء حتى هذه اللحظة.

وطالب بالتدخل العاجل وسرعة توجيه الجهات المعنية والمختصة بالبت بإجراءات إدخال وتفريغ الشحنة للأهمية والضرورة القصوى.