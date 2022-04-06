مسؤول يمني يتفقد جاهزية مطار صنعاء الدولي لاستقبال الرحلات الجوية

العالم - اليمن

واستمع اللواء المرتضى، من وكيل الهيئة العامة للطيران المدني رائد طالب، ومدير عام المطار خالد الشايف الجاهزية الكاملة لمطار صنعاء الدولي، والإجراءات التي تم اتخاذها للبدء بتسيير الرحلات الجوية من وإلى المطار.

كما اطلع على نتائج التواصل بين الهيئة والخطوط الجوية اليمنية، والآلية المتخذة للبدء بتسيير رحلات طيران اليمنية من وإلى مطار صنعاء الدولي.

وأكد نائب وزير الداخلية، أن إعادة فتح مطار صنعاء الدولي، يعد نجاحا كبيرا في إطار إيقاف العدوان والحصار الجائر على بلدنا برا وبحرا وجوا.

وأشار إلى أن إغلاق مطار صنعاء الدولي، أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية لدى مئات الآلاف من المواطنين، وتسبب بوفاة المئات ممن كانت تستدعي حالتهم الصحية العلاج في الخارج.

وأشاد اللواء المرتضى، بجهود الهيئة العامة للطيران المدني وقيادة مطار صنعاء الدولي، في سرعة استكمال جاهزية المطار والاستعداد الكامل لاستقبال الرحلات الجوية.