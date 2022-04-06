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شاهد..مغردون سعوديون ذباب بن سلمان لايمثلنا

الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

قامت سيدات بتوزيع الحلوى، في الحرم المكي، إبتهاجا بالعملية الفدائية التي نفذها البطل الفلسطيني الشهيد ضياء حمارشة في "بني براك" في تل ابيب، ووثقن إبتهاجهن.

العالم - هاشتاغ

وجرى تداول مقطع توزيع الحلوى في الحرم المكي، إلا ان المشهد أثار حفيظة بعض المنصات السعودية، ليتصدر وسم "هاشتاغ": "فلسطينيات يدنسن الحرم المكي".

واثار وسم "فلسطينيات يدنسن الحرم المكي" غضب منصات التواصل الاجتماعي حيث كتب بلال حول الموضوع: "أولا : أين التدنيس!حلويات عن روح المرحوم وتعتبر صدقة. ثانيا : ليسوا ارهابيين من يقاوم ويقتل من يحتل بلده. ثالثا : موائد الافطار تقام في الحرم المكي والنبوي رابعا : صاحب الهاشتاغ صهيوني او يحب الصهاينه وهدفه اثارة الفتنة".

وعلق صالح بن محمد بقشان قائلا: "ردا على من يدعي أن هناك فلسطينيات يدنسون الحرم المكي ، نقول بل إنهن سعوديات ينصرن الأقصى فلنشارك سويا في ترسيخ هذه الحقيقة ونقض أكاذيب الذباب المتصهين".

في نفس السياق كتب تركي الشلهوب: "ابن سلمان لا يمثلنا نظام ابن سلمان لا يمثلنا ذباب ابن سلمان لا يمثلنا سقط المتاع الذين يطلقون الهاشتاقات المسيئة لإخوتنا في فلسطين لا يمثلوننا".

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