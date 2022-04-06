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هكذا وصف رئيس وزراء الاحتلال العلاقات مع تركيا..

هكذا وصف رئيس وزراء الاحتلال العلاقات مع تركيا..
الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

زعم وزير خارجية الإحتلال الإسرائيلي "يائير لابيد"، الثلاثاء، ان تحسن علاقات بلاده مع تركيا من شأنه أن يعزز الاستقرار الإقليمي.

العالم - الإحتلال

جاء ذلك في تغريدات عبر حسابه بـ”تويتر” عقب لقائه وزيري خارجية اليونان وقبرص خلال زيارة خاطفة إلى أثينا.

وأوضح لابيد أنه تطرق مع الوزيرين إلى ما اسماها “جرائم حرب” القوات الروسية في أوكرانيا، حسب تعبيره.

وقال لابيد إن اللقاء تناول “تحسن العلاقات مع تركيا”، والذي هو “محل ترحيب وجاء في الوقت المناسب”.

وزار رئيس الكيان الصهيوني "إسحاق هرتصوغ" أنقرة في 9 مارس/ آذار الماضي، وأجرى مباحثات مع الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان".

وأضاف لابيد أن هذا التحسن في العلاقات مع تركيا سيتم بالتنسيق مع اليونان وقبرص، من دون تفاصيل.

وقال "لابيد" إن "إسرائيل" تبحث مع اليونان وقبرص إمكانية تعزيز التعاون الإقليمي والاقتصادي مع التركيز على سوق الطاقة.

وتابع: “الحرب في أوكرانيا على وشك تغيير هيكل سوق الطاقة الأوروبي والشرق أوسطي”.

وأردف: “توجد مخاطر هنا، ولكن توجد أيضا فرص يجب أن نستكشفها معا”، دون مزيد من التوضيح.

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