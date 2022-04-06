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شاهد.."غفوة" بايدن في معرض سخرية منصات التواصل

الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

تداول ناشطون وصفحات إعلامية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي شريطاً مصوراً يظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو يغفو خلال حفل إنزال غواصة نووية إلى المياه.

العالم - هاشتاغ

وتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع غفوة بايدن حيث كتب ماهر خالد حول هذا الموضوع مغردا: "حال أمريكا هذه الايام منهكة ومنهارة و الى زوال كحال رئيسها العجوز الضعيف والمريض بايدن الذي يغفو بينما المدافع تطلق القذائف اثناء القاء غواصة جديدة الى الماء" .

وعلق عبد الرحمنعلى الموضوع قائلا: "هذه أمريكا الفاشلة رأينا إخفاقها في العراق وفيتنام ومؤخراً في أفغانستان. تصريحاتها تافهة مثل رئيسها بايدن الذي يغفو كل دقيقة".

وغرد باسم يحيى كاتبا: "مشاكله كثيرة ولهذا يغفو حتى في خطابه ناهيك عن وضع امريكا التعيس هذه الايام".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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شاهد.."غفوة" بايدن في معرض سخرية منصات التواصل

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