تضخيم موضوع افلاس الحكومة اللبنانية؛ الاهداف والنوايا

العالم - خاص بالعالم

وقال ابوزيد في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية: "واضح بأن هناك أزمة مالية متفاقمة في لبنان ولكن تصريح الشامي كان ملتبساً ولم يكن واضحاً بشكل كافي والملفت انه كان هناك استغلالاً اعلامياً مضخم محلياً ودولياً وكأنه المطلوب المزيد من الضغوط علی لبنان".

وأكد ان جزء من الازمة الاقتصادية المالية التي يعيشها لبنان هو بسبب استغلال هذه الازمة من أجل الضغط علی لبنان لانتزاع قرارات سياسية.

وأوضح انه لايحق لوزير ان يعلن افلاس الدولة، بل المطلوب من الحكومة اتخاذ موقف ومعالجة هذه الوضعية.

وعبر ابوزيد عن رأيه بأن الازمة المالية في لبنان ناجمة عن ضغوط تمارسها جهات دولية من اجل انتزاع قرارات سياسية لها علاقة بموضوع توطين الفلسطينيين، وموضوع اللاجئين السوريين، وموضوع ترسيم الحدود مع العدو الاسرائيلي، لذلك هناك حصار علی لبنان ومحاولة ابتزاز لبنان ولهذا يتم تضخيم اقل مشكلة في لبنان، لتشديد الضغط علی هذه البلد.