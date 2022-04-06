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137 خرقا للهدنة للعدوان السعودي خلال الساعات الماضية

137 خرقا للهدنة للعدوان السعودي خلال الساعات الماضية
الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 137 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

العالم - اليمن

وأوضح مصدر عسكري يمني لموقع "انصارالله"، أن خروقات العدوان تمثلت في تحليق للطيران الحربي في أجواء محافظة الضالع والحدود، و34 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح في أجواء محافظات مأرب وحجة وصعدة ولحج وما وراء الحدود.

وأشار المصدر إلى أن طيران الاستطلاع المسلح شن غارة على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في الوازعية بمحافظة تعز.

وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا أربعة تحصينات قتالية وطرق جديدة، في البلق الشرق وحريب بمحافظة مأرب، ومديرية قعطبة بمحافظة الضالع.. لافتا إلى أنه تم رصد 20 عملية قصف صاروخي ومدفعي لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان الشعبية.

حيث استهدف مرتزقة العدوان بصاروخ موجه أحد الأطقم التابعة للجيش واللجان الشعبية في الكسارة بمأرب، فيما استهدف قصف مدفعي مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي وصرواح بمأرب والعريم وصحراء الشرفة بمحافظة الجوف.

وذكر المصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان الشعبية في رتب الصوتيات بجبهة الأحطوب بمحافظة تعز وفي حيد الحنيش بالحد محافظة لحج.

كما استهدف قصف مدفعي مكثف لمرتزقة العدوان مواقع الجيش واللجان الشعبية في جيزان ونجران.

وأكد المصدر تسجيل 75 خرقا بإطلاق نار كثيف على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب وتعز وحجة والجوف وصعدة ولحج والضالع والبيضاء وجبهات الحدود.

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