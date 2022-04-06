الرئيس الإيراني يشدد على ضرورة منع إثارة الفتن بين المسلمين

العالم - ايران

وحول جريمة الطعن التي وقعت يوم أمس بحق ثلاثة من طلبة الحوزة العلمية في مدينة مشهد قال آية الله رئيسي في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء: هؤلاء الطلاب كانوا من الخادمين الحقيقين للشعب لا سيما المحرومين في مدينة مشهد المقدسة، معتبرا مرتكبي جريمة الطعن الشنيعة من التيار التكفيري.

واكد الرئيس الايراني، على ضرورة عدم السماح للمستعمرين والمنافقين باستغلال الخلافات بين المسلمين وبين ايران وجيرانها لأن اثارة الفرقة هي من الاساليب القديمة التي يستخدمها المستعمرون ضد الدول الاسلامية.

من جانب اخر، اشار السيد رئيسي إلى موجة الصقيع الذي ضربت مساحات شاسعة من المحاصيل الزراعية في البلاد، مؤكدا على ضرورة تقديم الدعم للمزارعين المتضررين من خلال تأخير سداد ديونهم وإعطاء الأولوية لهم في منح القروض.

كما اوعز الرئيس الايراني، مساعديه في شؤون العلوم والتكنولوجيا ووزارة الجهاد الزراعي باتخاذ الاجراءات اللازمة لتقليل خسائر الصقيع ووقاية المنتجات الزراعية منه.

واكد السيدر رئيسي على اهمية العدالة في توزیع الامکانیات في جميع محافظات البلاد، مجددا تأکيد سماحة قائد الثورة الاسلامیة‌ علی ضرورة‌ أن يكون جميع قرارات وإجراءات الحكومة المهمة مرفقة بالملاحق الثقافية والعدالة.

واعتبر رئیسی تعزیز المعنویات وتنمیة الفضائل الاخلاقیة بین الموظفین والمسؤولين ضمانا لتعزیز النزاهة والشفافیة والوقایة من الفساد في الدوائر الحكومية والحد من ظاهرة الرشوة.