الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢
٠٢:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الكاظمي يصدر توجيهات جديدة تتعلق بجهوزية القوات الأمنية

الكاظمي يصدر توجيهات جديدة تتعلق بجهوزية القوات الأمنية
الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، توجيهات تتعلق بجهوزية القوات الأمنية ومتابعة الخلايا الإرهابية وتدميرها، وملاحقة عناصرها، وتدمير أوكارها.

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي افتتح، اليوم، أعمال مؤتمر العمليات الفصلي الأول لقيادة العمليات المشتركة لعام 2022، الذي عقد في مقر قيادة العمليات المشتركة"، مبينا ان "الكاظمي استمع في مستهل المؤتمر إلى إيجاز استخباري، وتقييم شامل لسير العمليات العسكرية، وجهود متابعة الخلايا الإرهابية وتدميرها، وملاحقة عناصرها، وتدمير أوكارها".

واضاف ان "القائد العام للقوات المسلحة اطلع على إيجازات أخرى تقدمت بها الأجهزة العسكرية والأمنية المختلفة تعلقت بالتخطيط والتدريب والاستهداف والتعبئة، فضلاً عن تقديم رؤية العمليات المشتركة لسير العمليات، وتأمين أداء الواجبات، ونجاح عمليات التطهير والملاحقة".

وأصدر الكاظمي بحسب البيان "عدداً من التوجيهات المتعلقة بمناهج وضع الخطط وتحديد الاحتياجات المتعلقة بإتمام جهوزية وحدات قواتنا الأمنية، ورفع استعدادها لأداء الواجب والجهد الاستخباري، والعمليات الاستباقية، وتدريب قواتنا البطلة، وملاحقة ما تبقى من عصابات داعش الإرهابية".

روابط ذات صلة

الفراغ القانوني في العراق والسيناريوهات المقبلة

الاطار التنسيقي يعقد اجتماعاً في منزل العامري

وثيقة.. تعليق برنامج الملا طلال بسبب الاساءة للجيش العراقي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. آثار الحصار الغربي على السوريين وامريكا تواصل سرقة نفطهم وحنطتهم

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. المشهد العراقي بعد الدخول في الفراغ الدستوري

صحيفة: وفد أوكراني يتواجد في تل ابيب منذ أسبوع لشراء أسلحة

شاهد بالفيديو.. كييف تتهم روسيا بالتحضير لعمليات واسعة وعدم الجدية في المفاوضات

الكاظمي يصدر توجيهات جديدة تتعلق بجهوزية القوات الأمنية

النفط اليمنية: تحالف العدوان يحتجز سفينة نفطية جديدة