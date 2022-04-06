العسكر يقمع تظاهرات سودانية بالقوة، ما سبب خروجها؟

خاص بالعالم

واكد مراسلنا انه كان هناك استخدام مفرط لقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الذين خرجوا إلى شوارعِ الخرطوم احتجاجاً على الانقلابِ العسكري، وبين بانه سمعت اصوات الرصاص الحي ما ادي الى وقوع العديد من الاصابات خاصة في محيط البرلمان السوداني.

هذا وقد شهدت الخرطوم وعدة مناطق اخرى مسيرات شعبية تحت شعار مليونية السادس من ابريل والمطالبة بحكم مدني، وردد المشاركون شعارات تندد بالانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وطالبوا بازاحة العسكر عن المشهدِ السياسي في البلاد.

واليوم يحيي السودانيون الذكرى الثالثة لبدء اعتصام أمام مقر قيادة الجيش بوسط العاصمة الخرطوم، أنهى حكم البشير بعد ثلاثة عقود في السلطة.

وتتزامن الدعوة إلى الاحتجاجِ في السادسِ من نيسان/أبريل مع ذكرى الانتفاضة الشعبية عام خمسة وثمانين التي أطاحت بالرئيسِ العسكري جعفر نميري.